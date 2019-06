Alerte à la rougeole à Eilat…quand le ministère déraille

Inquiétant : Le Ministère de la Santé ne va pas bien ! Bienvenue chez Kafka ! Un article publié en date du 06/06/2019 à 11:35 précisément sur le site du Ministère de la Santé israélien indique que celui-ci « souhaite informer le grand public de la présence d’une personne atteinte de la rougeole à l’observatoire sous-marin d’Eilat le 01.06.19.19 entre 10h30 et 13h30.

Alerte rougeole… Premier écueil la date, répétée plus loin de la même façon : le 01.06.19.19 . A quoi correspond cette formulation, de quelle année s’agit-il ? Faisons simple, admettons qu’il s’agisse de 2019 et passons à la suite….

Le responsable de cette prose met alors en demeure avec mille et un détails toute personne présente sur ces lieux aux heures indiquées de se faire connaitre auprès du bureau de santé du district de Jérusalem ou tout institut de santé proche de ses lieux de résidence ou au numéro de téléphone * 5400 du Ministère de la Santé, afin de déterminer la nécessité d’une vaccination. Pourquoi pas ?

Mais la suite laisse perplexe : L’univers kafkaïen de ce rédacteur anonyme se complique encore d’une longue-longue liste à la Prévert, la poésie en moins…

« Le Ministère de la Santé demande aux visiteurs qui se sont rendus à l’observatoire sous-marin d’Eilat le 01.06.19.19, (rebelotte !) entre 10h30 et 13h30 et souffrant de fièvre et de l’un ou de plusieurs des signes suivants: toux, nez qui coule, infection des yeux, éruption cutanée, d’éviter les lieux publics (jardins d’enfants et écoles, travail, maisons de prière, centres commerciaux, restaurants, transports en commun) les événements à plusieurs participants ou tout autre cadre public afin de prévenir la contagion. » (Sic)

Conclusion…inattendue

Excusez du peu mais cela ne s’invente pas qui achève cette mise en garde dont je ne nie pas l’intérêt si elle tenait compte de ce dernier élément : « Il convient de noter que les signes apparaissent dans les 21 jours suivant l’exposition. »…

Soit dans le meilleur des cas pas avant le 22 juin prochain !

Que faire en attendant ? D’ici là combien de personnes seront contaminées par vous madame, par vous monsieur? Vous qui irez faute de vous savoir malade et dangereux dans « les lieux publics (jardins d’enfants et écoles, travail, maisons de prière, centres commerciaux, restaurants, transports en commun) les événements à plusieurs participants ou tout autre cadre public…

Et que dire si, venu (e) en touriste à « l’observatoire sous-marin d’Eilat le 01.06.19.19 entre 10h30 et 13h30 », vous étiez reparti (e) depuis longtemps déjà !