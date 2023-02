Albert Einstein, de athée à juif puis sioniste

Peu savent qu’Albert Einstein a vécu à Prague entre 1911 et 1912. Période de sa vie négligée par les biographes, les seize mois que passe le génie scientifique en Bohême sont néanmoins d’une importance capitale. En effet, c’est là qu’il commence ses travaux sur la relativité générale, théorie à l’origine de sa renommée mondiale.

Dans son livre Einstein in Bohemia (Einstein en Bohême), Michael D. Gordin, professeur d’histoire à l’université de Princeton aux Etats-Unis, dépeint la vie d’Albert Einstein à Prague, ainsi que la manière dont la ville et le scientifique se sont mutuellement influencés.

En avril 1911, Albert Einstein arrive à Prague pour occuper un poste de professeur de physique à l’Université allemande de la ville.

Einstein, une identité flexible

L’identité d’Einstein a été façonnée par les différents endroits dans lesquels il a vécu, et Prague ne fait pas exception. Lorsqu’il y devient professeur en 1911, il est contraint de s’adapter aux exigences de sa nouvelle fonction. En effet, en acceptant le poste de professeur à l’Université allemande, Einstein devient fonctionnaire de l’Etat austro-hongrois et doit donc prêter serment à l’empereur habsbourgeois.

Or, l’empereur exige que toute personne qui prête serment déclare une religion.

Jusque-là, Einstein s’est toujours défini comme athée. Mais il est contraint de se conformer à cette règle et choisit la religion juive, à laquelle il s’identifie dans une certaine mesure. Tout au long de sa vie, il adapte ainsi son identité en fonction des besoins plutôt que par véritable conviction.

« Einstein a souvent été catégorisé comme ‘Allemand’ et comme ‘Juif’ par différentes personnes. Ce sont deux catégories dans lesquelles il a refusé de se laisse enfermer tout au long de sa vie. Parfois, il s’y identifiait et parfois il les rejetait. C’est à Prague, où le fait qu’il soit Juif a pris de l’importance. Parce que l’État des Habsbourg le jugeait important, que cet aspect est devenu problématique pour lui.

Et le fait qu’il soit allemand est devenu important parce qu’il vivait dans une ville avec environ 7% de citoyens identifiés comme Allemands et 93 % de citoyens identifiés comme Tchèques, avec des Juifs des deux côtés de cette division. Einstein ne s’était jamais défini de cette manière. Ainsi, vivre à Prague à l’époque des Habsbourg, où la question de savoir si l’on est Juif et Allemand, Juif et Tchèque, ou un mélange des deux est particulièrement délicate. Cette proplématique a fait remonter beaucoup de questions à la surface. »

Un cercle social restreint

La vie sociale d’Albert Einstein à Prague est peu développée. Très impliqué dans son travail scientifique, il alterne entre son domicile et la faculté de physique. C’est la pratique du violon qui lui permet de sortir de la sphère universitaire et d’élargir son cercle social. En effet, il trouve un groupe de personnes avec qui jouer des concertos ou des quatuors à cordes par l’intermédiaire d’un de ses élèves, le philosophe et sioniste Hugo Bergmann.

Cela lui permet d’intégrer le salon de Berta Fanta, la belle-mère d’Hugo Bergmann, qu’elle tient à son domicile. Il y rencontre d’autres intellectuels germanophones avec lesquels il discute de philosophie et de littérature et noue des amitiés durables. C’est là qu’il découvre les idées du sionisme et les travaux de Freud.

Albert Einstein le sioniste

Au fil des ans, il devient un militant politique convaincu et un sioniste passionné. Il a travaillé sans relâche pour promouvoir la cause de l’État juif en Palestine.

Einstein a été un fervent soutien du mouvement sioniste depuis ses débuts. Il a vu dans la création d’un État juif en Palestine un moyen de mettre fin à la persécution historique des Juifs en Europe et ailleurs. Il a travaillé avec d’autres leaders sionistes pour sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’un État juif. En outre, il a signé une lettre ouverte en 1948 appelant à la reconnaissance internationale de l’État d’Israël.

En 1952, il décline l’offre de devenir président de l’État d’Israël en raison de ses doutes quant à sa capacité à faire face aux défis politiques complexes de la région. Malgré ces défis, Einstein a continué à soutenir l’État d’Israël. Il est même devenu un symbole du mouvement sioniste. Sa persévérance en faveur d’un État juif en Palestine montre son engagement en faveur d’une cause qui lui tenait à cœur. Aussi, sa contribution inestimable à la science et à la politique continue de nous inspirer aujourd’hui.

En conclusion, Albert Einstein est un personnage fascinant, à la fois un génie scientifique et un militant politique déterminé. Sa contribution à la cause du sionisme est tout aussi importante que son travail en physique. Il reste un modèle pour les générations à venir.