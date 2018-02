AJ+, le « média inclusif » du Qatar qui avance masqué

Depuis décembre 2017, un nouveau venu attire un public grandissant sur les réseaux sociaux francophones : AJ+. Derrière ces initiales anonymes et discrètes, Al Jazeera, qui se garde bien de mettre en avant un nom qui pourrait susciter la méfiance. Sous couvert de s’adresser aux préoccupations de la jeunesse progressiste, la chaîne qatarie distille habilement des clips pour promouvoir son idéologie auprès de cette cible. Au menu, le port du voile et, bien sûr, la cause palestinienne.