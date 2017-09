Air Canada, une expansion majeure de ses services entre le Canada et Israël.

Air Canada a annoncé une expansion majeure de ses services entre le Canada et Israël, avec le lancement d’une liaison sans escale saisonnière entre Montréal et Tel-Aviv et la transformation de son service direct Toronto–Tel-Aviv actuel en service quotidien exploité toute l’année.

« Air Canada est le chef de file dans le marché canado-israélien, qu’elle dessert depuis maintenant 22 ans. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’augmenter notre capacité en réponse à la demande accrue pour les voyages d’affaires, d’agrément et culturels entre les deux pays. ondances pour tout le Canada et les États-Unis », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada.