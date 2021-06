Aides et subventions à connaître avant l’Alyah

L’Alyah en mode sans échec…depuis 30 ans ! Pour réussir son installation en Israël, il y a les adeptes de la débrouille, avec plus ou moins de succès. Et puis ceux qui bénéficieront d’un filet de protection en plus de subventions conséquentes. Il y a ceux qui arrivent seuls et les autres, plus chanceux, qui ont eu la chance de croiser le représentants de l’Alyah de Groupe.

Des aides et des subventions pour l’Alyah! Oui ça existe et depuis fort longtemps. Mais peu de Olim en sont informés…Voilà, c’est fait, vous avez pris la décision en famille de réaliser votre Alyah. Cela faisait déjà un moment que l’idée trottait dans votre tête. Mais cette fois, c’est la bonne…enfin presque. Il faut dire qu’entrainer toute sa famille dans une telle aventure n’est pas chose aisée. Israël est en nous mais là-bas, personne ne nous attend vraiment…Certes, il y aura les aides du gouvernement en shekels sonnants et trébuchants, l’oulpan, quelques connaissances qui nous attendent. Pour le reste, ce sera « opération solo ». Voilà le constat dressé par 90% de ceux qui s’apprêtent à faire le grand saut.

Sauf que depuis 25 ans, des milliers de familles ont vécu un atterrissage en douceur en Israël avec l’Alyah de groupe (ADG). Ils ont été accompagnés durant deux années dans leurs démarches d’Alya jusque dans les moindres détails (un an avant et un autre après l’arrivée en Israël). Que diriez-vous si l’on vous apportait sur un plateau, des communautés d’accueils en Israël, des écoles sélectionnées et préparées pour vos enfants, avec un programme d’intégration et d’apprentissage de l’hébreu dédiés, comprenant professeurs coordinateurs qui font la navette entre les établissements scolaires et les parents, l’aide aux devoirs en après-midi, etc. Cerise sur le gâteau, l’ADG subventionnera votre réintégration professionnelle. En tout et sur deux ans, c’est jusqu’à 150 000 shekels (40 000 euros environ), qui seront investis par cet organisme pour chaque famille.

Le grand saut (avec filet) !

Les parents ne sont pas en reste ! En France, ils participent en amont à trois séminaires de préparation, à un voyage d’étude en Israël. C’est au cours de ce voyage largement subventionné qu’ils choisissent leur ville. Ils rencontrent les délégués des municipalités, le personnel enseignant, des représentants des systèmes bancaires, des mutuelles, de la sécurité sociale, des agents immobiliers, les familles d’accueil, les anciens olim. Ils visitent aussi leur futur quartier d’intégration.

A votre arrivée en Israël, un coordinateur par groupe et par communauté d’intégration prend en charge les familles de l’ADG. Il (elle) sera votre « conseiller » pendant une année et plus si affinité. Vous découvrirez un réseau relationnel (et professionnel) particulièrement dense toujours prêt à vous donner le coup de pouce nécessaire dans votre nouvelle vie. Outre les centaines d’heures d’Oulpan en plus offertes par l’ADG, vous bénéficierez également du nouveau module dédié au monde de l’emploi en Israël. Avec les partenaires de l’ADG, votre entrée sur le marché du travail local sera facilité. Soirées, cours, excursions à travers tout le pays rythmeront votre première année en famille avec l’ADG. Ces rencontres (très) régulières permettront à chacun de récréer un tissu social et de nouer de solides amitiés dans votre nouveau pays. Progressivement vous vous intégrerez à la société israélienne.

Une réussite (presque) totale

Avec moins de 1% de retour (en France), l’Alyah de groupe, sous l’égide du ministère de l’Intégration et en coopération avec l’Agence juive et le KKL, met tous ses budgets à contribution pour vous faciliter la transition. L’ADG représente une réelle opportunité pour toutes les familles qui souhaitent réussir leur Alyah en Israël.

Avant d’entreprendre une Alyah en solo, renseignez-vous sur toutes les formules ADG-familles. L’une d’entre elles a sans doute été pensée pour vous !

Pour aller plus loin : Alyah De Groupe depuis la France (ligne ouverte 24/24) : 01 86 96 93 51