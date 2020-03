Ahmad Tibi critique Benny Gantz

Le député Ahmad Tibi a déjà donné un avant-goût de ce que serait un gouvernement qui dépendrait de la Liste arabe unifiée. Il a suffit d’un seul mot prononcé par le président de Bleu-Blanc lors de son discours à la résidence présidentielle après avoir reçu le mandat de former un gouvernement: « Je souhaite former un gouvernement d’union nationale et patriotique« . Un mot qui n’a pas plu à Ahmad Tibi et qui l’a fait savoir à l’intéressé.Lire la suite sur lphinfo.com