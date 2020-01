Ahmad Tibi avertit Bleu-Blanc

Le député Ahmad Tibi lancé un avertissement sévère aux « partis du centre » et principalement à Bleu-Blanc. Il a indiqué que le soutien des partis arabes dépendra de la satisfaction des exigences politiques de la population arabe (et surtout de la Liste arabe…) dans le programme gouvernemental que proposera Benny Gantz s’il est désigné. Ahmad Tibi a été très clair: il exige un programme qui ferait avancer le pays vers un Etat qui ne serait plus la patrie du peuple juif. De manière concrète, pour obtenir le soutien de la Liste arabe il faudrait s’engager à annuler la Loi de la Nation, et au final, faire revenir l’Histoire en arrière jusqu’avant 1948.Lire la suite sur lphinfo.com