Ahed Tamimi à Al Jazeera : “Tout Israël est une grande colonie que nous devons libérer”

La jeune palestinienne Ahed Tamimi, qui a purgé une peine de huit mois de prison pour avoir agressé des soldats israéliens, icône des médias français, ne cache plus l’objectif de son militantisme, à savoir détruire l’Etat d’Israël.

“Quand je suis arrivée en France, j’ai vu combien les gens nous aimaient et nous soutenaient et comment ils s’intéressaient à la cause palestinienne et à la libération de la Palestine. Cela m’a rendu très heureuse”, a-t-elle confié à la chaîne qatarie Al Jazeera.

What’s life like inside an Israeli jail? Ahed Tamimi has been in France talking about Israeli harassment, and life under occupation. pic.twitter.com/USpZwCP2UA — AJ+ (@ajplus) 25 septembre 2018

“Nous voulons que la prochaine génération soit libérée comme tout le monde. La Palestine est la terre de paix qui n’a jamais connu la paix. Il était important de rencontrer des personnalités officielles pour qu’elles exercent des pressions sur Israël”, a-t-elle ajouté.