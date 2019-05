Agression région parisienne: »Tu es feuj, tu as de l’argent, faut te fouiller »

Seine-Saint-Denis, Paris – Le BNVCA condamne l’agression violente dont a été victime un chauffeur “Uber ” de confession juive, à Clichy Sous-Bois, le 23/5/19 vers 3h 30 du matin.

Selon les parents de Mr S. qui ont contacté le BNVCA, leur fils prénommé Israël Hai âgé de 33 ans, chauffeur d’un taxi UBER aurait été commandé par des clients, pour une course allant de Clichy sous-Bois à Melun.

La victime a raconté à son épouse qu’arrivé sur le lieu de la réservation un homme âgé d’une vingtaine d’années est entré dans le véhicule. Il a voulu s’asseoir à l’avant l’a agressé, et a été rejoint par une dizaine d’autres individus du même âge et d’autres plus jeunes d’environ 16 à 18 ans.

La victime déclare avoir entendu l’un d’entre eux dire : ” ISRAEL TU ES FEUJ T ‘AS DE L’ARGENT IL FAUT TE FOUILLER “. Suite aux coups reçus à la tête, il a perdu connaissance pendant un instant.

Il aura été frappé, tiré par les cheveux, sorti de la voiture, mis à terre et tabassé, puis dépouillé par ces prétendus clients qui en découvrant son prénom d’origine hébraïque se sont acharnés sur lui. Certains d’entre eux étaient cagoulés, et armés de barres ou bâtons.

Dépouillé de tout !

Ses papiers, son argent, ses passeports, ses cartes de crédit, son permis de conduire, et son téléphone lui ont été dérobés ainsi qu’un talisman religieux “juif” et un livre de prières juives (psaumes.) Ils ont même emporté son véhicule et ses chaussures.

Des que Mr S… a pu reprendre ses esprits et, sans chaussures, sans lunettes, la chemise débraillée, il aura pu arrêter un véhicule qui passait. Le conducteur l’a conduit jusqu’au commissariat de police où un agent a fait appel à une ambulance qui l’a transporté en urgence à l’hôpital de Montfermeil où il a été admis. Un certificat médical lui a été délivré constatant des blessures et contusions aux genoux droit et gauche, aux flancs droit et gauche, aux bras droit et gauche entraînant une première ITT de 10 jours.

Nous demandons aux Autorités de Police de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de cette agression et ce guet-apens.

Les examens médicaux vérifiant qu’aucun organe vital n’a été touché, Mr S. Israël Hai est sorti de l’hôpital. Bien que traumatisé et lourdement contusionné, il s’est rendu au commissariat de police pour déposer plainte.

Le BNVCA a décidé de se constituer partie civile aux côtés de Mr S…….

