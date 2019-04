Aggravation des sanctions à l’encontre de l’Iran. Israël très satisfait.

Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a annoncé l’aggravation des sanctions à l’encontre de l’Iran dans le domaine de ses exportations de pétrole. Dès le mois de mai, les dérogations accordées à huit pays depuis le mois de novembre dernier seront annulées et plus aucun pays n’aura le droit d’importer du brut d’Iran sous peine de sanctions. Parmi les pays alliés des Etats-Unis qui seront désormais soumis à la même interdiction, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde.Lire la suite sur israelvalley.com