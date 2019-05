Agenda des deux prochains jours – Yom Hazikaron, le souvenir et Yom Hatsmaout, l’Indépendance

Israël s’apprête ce mardi soir à rendre hommage à ses soldats tombés au combat et aux victimes du terrorisme. Les cérémonies du souvenir (Yom Hazikaron) commenceront dès ce soir à 20 h00. Tout le pays s’immobilisera et une sirène retentira. Une minute durant laquelle, plus de neuf millions de personnes se tiendront debout, silencieuses et figées et seront égal à Un. Un peuple, Une histoire, le recueillement…avant la liesse pour fêter les soixante et onze ans de la création de l’état d’Israël.

Le Jour du Souvenir (Memorial Day en anglais et Yom HaZikarone en hébreu) débutera dès ce soir à 20h00 pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes d’attaques terroristes. Après le retentissement de la sirène, une cérémonie officielle se tiendra au Mur occidental à Jérusalem, sous l’égide du président Reuven Rivlin et du chef d’état-major qui se joindront ensuite au premier ministre Benjamin Netanyahou à la Knesset, où des centaines de familles endeuillées assisteront à une soirée commémorative.

Mercredi matin à 11 heures. une sirène de deux minutes retentira dans tout le pays puis la cérémonie officielle de l’État en hommage aux soldats tombés au combat aura lieu au National Memorial Hall. Des centaines de cérémonies commémoratives sont prévues simultanément dans les cimetières militaires du pays. La cérémonie d’état honorant les victimes du terrorisme se tiendra au mont Herzl à 13 heures. La cérémonie en l’honneur des officiers de police israéliens tués dans l’exercice de leur fonction aura lieu à 9h30 sur le mont Herzl.

A Tel-Aviv

7 mai de 17H30-19h00 : Principal rassemblement marquant le Jour du Souvenir d’Israël pour les soldats tombés au combat à Tel Aviv-Jaffa. La cérémonie aura lieu à Gan HaBanim à Ganei Yehoshua (à la jonction des rues Ibn Gvirol et Rokach), en présence de Ron Huldai, maire de Tel Aviv-Jaffa, du rabbin Yisrael Meir Lau, de Yosef Luttenberg, du président Yad LaBanim et des familles endeuillées. 7 mai de 20H30-23h00 : Shirim BeKikar : rassemblement, chants et souvenirs de soldats disparus sur la place Kikar Rabin

8 mai de 10h30 à 11h00: Retrouvons nous le jour de Yom Hazikaron pour honorer la mémoire des soldats morts aux combats et des victimes d`attentats terroristes en Israël lors d`une cérémonie en français Retrouvons nous le jour de Yom Hazikaronpour honorer la mémoire des soldats morts aux combats et des victimes d`attentats terroristes en Israël lors d`une cérémonie en français Inscription ici