Aéroport: les LGBT appellent à la grève en ce jour de 9 av

Appel à la grève en Israël ce dimanche matin pour protester contre le vote d’une loi.

Moult entreprises du monde de la haute technologie, des dizaines de startup issues de la Silicon Wadi, (dont deux emblématiques, Microsoft et eBay), ainsi que les autorités aéroportuaires ont décidé de soutenir la (dé)marche de protestation des couples homosexuels exclus du droit à la « GPA ».

Tous de se retrouver ce dimanche matin de bonne heure au départ de chaque rue, chacun répondant ainsi à l’appel national à cesser le travail. Après accord, les employés de l’aéroport Ben Gourion qui souhaitent se joindre au mouvement de protestation ne seront pas pénalisés par leur employeur. Il faut donc s’attendre à des encombrements au départ et à l’arrivée.

Le mouvement L.G.B.T. se rebelle

Être « L.G.B.T. », (sigle composé des premières lettres des mots Lesbienne – Gay – Bisexuel- Transgenre,) n’a jamais été facile à vivre, encore moins dans un monde qui a tendance à se refermer sur lui-même pour se protéger « des autres » en général et de tout ce qui sort de l’ordinaire en particulier.

Petit rappel des faits et remise en perspective. En 1996 la GPA, (Gestation pour autrui), était uniquement proposée aux couples hétérosexuels et à la condition qu’ils soient mariés…

Le dimanche 1er Juin 2014, après une longue bataille juridique, le gouvernement israélien, (Mr Netanyahou en tête), avait proposé de nouveaux critères parmi lesquels les couples homosexuels et les célibataires seraient autorisés à recourir à la GPA jusqu’à l’âge de 54 ans dans la limite de deux enfants, pour combler leur désir d’être parents et les femmes célibataires ou mariées de porter pour eux un enfant.

Tous ces gens concernés avaient accueilli ce projet de loi comme une victoire. D’où leur déception de voir le Premier ministre voter contre, exactement là où il avait voté pour…. Sous la pression des partis religieux religieux, la loi a été remisée au placard.

N’empêche ! Défiler ce Dimanche 22 juillet 2018, jour de « Ticha Beav »…

Que voilà une drôle de date pour une manifestation