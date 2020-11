Les ados israéliens sont-ils des ados comme les autres ?

Ce n’est pas pour me vanter mais la jeunesse israélienne est vraiment extra ! Que l’on s’arrête un instant sur les tous jeunes scouts de quelques huit ans ou sur les plus vieux de 18 ans, en passant par les ados de 12/13 ans. On ne peut que faire le constat qu’ils sont tous plus épatants les uns que les autres.

A l’instar d’une Adi Altschuler par exemple. Alors que celle-ci n’était qu’une fillette de 12 ans à l’époque, elle rencontre lors d’un stage bénévole pour ados dans une structure pour enfants handicapés Kfir Kobi , un jeune enfant de trois ans atteint de paralysie cérébrale . La fillette devient son amie et remarque très vite combien le petit est avide d’entrer en relation avec tous ceux qui l’entourent.

Cependant, aucune structure ne répond à son attente. Plus têtue qu’un joli bourricot, Adi attendit en mâchant son mécontentement de fêter ses 16 ans pour lancer sa création « Krembo Wings » dans le cadre du « LEAD »..

Ce dernier est une organisation de jeunesse spécialisée « orientation communautaire, gestion administrative, planification et mise en œuvre de projets. Tout cela pour permettre à des adolescents israéliens d’acquérir très jeunes une certaine expérience pour ne pas dire une expérience certaine !

Forte de cet enseignement, elle l’adapta spécifiquement pour Kfir et ses camarades handicapés. Partant du principe spécifique à Israël, que les jeunes sont responsables de la société dans laquelle ils vivent et vivront !

Le succès fut tel que « Krembo Wings » compte aujourd’hui plus de 4.000 membres de 7 à 21 ans répartis dans 47 agences… Mais le fait que ses dirigeants soient des israéliens de 14 à 18 ans, a beaucoup joué pour sa renommée !

« Vous estimez que vous êtes en charge de quelque chose d’important et cela vous fait grandir rapidement », a déclaré Shir Lazarovits, ancien chef de la branche Modi’in de Krembo Wings.

Dis-moi ce dont est capable ta jeunesse, je te dirai quel sera l’avenir de ton pays !

Un autre exemple. La Magen David Adom (MDA pour les intimes) ! Jumelle de la « Croix Rouge Française », la MDA, (Etoile de David Rouge) forme à l’identique des infirmières, coordonne les dons du sang, aide les personnes âgées, soutient les handicapés, s’occupe des nécessiteux et fournit des services d’ambulance et de sauvetage.

Où la différence explose littéralement : Le MDA compte 14.000 bénévoles dont 8.500 ne sont âgés que de 15 à 18 ans !

Etonnant constat mais plus vrai que vrai :

Plus de 60% des volontaires de la MDA sont des ados !

Ils offrent au pays plus de 1.500.000 heures de bénévolat /an

Et ce n’est pas nouveau ! Les jeunes israéliens ont participé, depuis sa création en 1930, à toutes les activités opérationnelles de « MDA ». Pendant la guerre d’indépendance de 1948, l’évacuation de morts et blessés lors des guerres des années 1970. Et depuis les années 1990 ces mêmes « encore-enfants » se retrouvent confrontés à toutes les formes de terrorisme.

Tsahal, l’armée des jeunes

Quant à Tsahal ! Y être jeune soldat, c’est offrir à son pays la vision d’un avenir glorieux ! Israël, l’un des rares pays dont le nom de son armée, Tsahal, est connu du monde entier ! Tsahal nom mythique s’il en est ! Tsahal qui reprend face humaine lorsque votre jeune, -fille ou garçon-, âgé tout juste de 18 ans est appelé pour participer de la survie du pays !

« Israël a toujours considéré les enfants comme des personnes à part entière. Ils ont une capacité incroyable à absorber, à comprendre et à relever les défis. Nous encourageons leur créativité et leur esprit d’entreprise. Lorsque nous vérifions ce qui se passe, nous sommes toujours étonnés de les trouver beaucoup plus loin que nous l’aurions imaginé « , explique un certain Mr Bar, gestionnaire des programmes dans le cadre de son travail au ‘Rashi Fondation »…

Et c’est très bien ainsi !