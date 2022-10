Adoption d’un plan spécial pour l’alya en provenance de Russie

La situation en Russie, avec notamment la mobilisation de centaines de milliers de réservistes et la fuite de très nombreux Russes du territoire, oblige Israël à adopter un plan spécial pour l’alya en provenance de Russie.

Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, et la ministre de l’alya et de l’intégration, Pnina Tamano Shata, vont présenter au gouvernement un plan soutenu par un budget de 90 millions de shekels. Selon leur proposition, les personnes qui arriveront de Russie pourront bénéficier du panier d’intégration (sal klita) et de tous les avantages octroyés aux olim, jusqu’à ce que soit vérifié leur droit à bénéficier de la loi du Retour. Cette décision se base sur les expériences précédentes d’immigration russe lors desquelles il s’était avéré que plus de 90% des personnes étaient éligibles à la loi du Retour. Lire la suite sur lphinfo.com