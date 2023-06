ADL: Un européen sur quatre a des opinions antisémites

“L’enquête européenne” est le dernier épisode de “The ADL Global 100: An Index of Antisemitism”, réalisé pour la première fois en 2014, qui est le sondage le plus approfondi sur les attitudes antisémites mondiales jamais mené, couvrant 102 pays et territoires.

Ladite enquête réalisée par l’Anti-Defamation League a révélé qu’un européen interrogé sur quatre avait des attitudes antisémites. Ainsi, si les chiffres de l’indice de l’antisémitisme ont baissé en Europe de l’Est Lire la suite sur tribunejuive.info