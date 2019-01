Adama ouvre un centre mondial de R&D dans le Néguev en Israël.

Ce centre constituera un axe de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises.

Le fabricant de pesticides Adama Agricultural Solutions a inauguré un centre mondial de recherche et développement dans la ville de Neot Hovav, dans le Negev, pour un coût de plusieurs dizaines de millions de dollars. Avec plus de 100 chercheurs et chimistes, le centre constituera un centre de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et de l’industrie et un pôle d’attraction pour les meilleurs talents scientifiques en Israël et dans le monde, qui pourront mettre en pratique leurs recherches.Lire la suite sur israelvalley.com