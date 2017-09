Actions illégales d’une organisation transplantation d’organe en Israël.

La police de Jérusalem a arrêté un directeur d’association et trois employés pour des infractions présumées de dons d’organes. Il est question de la seule organisation de transplantation d’organe en Israël, soupçonnée d’avoir reçu de l’argent en échange de ses activités illégales.

La police a signalé qu’il s’agissait d’un interrogatoire complexe et sensible, au cours duquel les interrogateurs ont présenté les témoignages des employés de l’association, les personnes qui avaient besoin d’une transplantation d’organes et de leurs familles. L’enquête a débuté à la suite d’une plainte déposée par les responsables du ministère de la Santé selon laquelle les membres de l’organisation avaient avancé les rendez-vous médicaux des patients en attente de transplantations d’organes contre des sommes d’argent offertes par les patients en tant que dons à l’organisation.

Les résultats de l’enquête ont jusqu’à présent révélé que les membres de l’organisation ont reçu des centaines de milliers de shekels de personnes ayant bénéficié de transplantations. Cependant, la plus grande partie de l’argent a été transférée à l’organisation elle-même et non dans les poches de ses opérateurs.