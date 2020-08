Selon des sources en provenance de Washington, Bahreïn et Oman seront les deux pays du Golfe suivants qui signeront un accord de normalisation avec Israël, et peut-être dans un avenir très proche. Israël entretient depuis des années des contacts secrets qui sont devenus ouverts avec ces deux sultanats et coopère avec eux dans certains domaines y compris le domaine militaire, face à la menace iranienne.Lire la suite sur lphinfo.com