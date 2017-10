Sous les auspices de l’Egypte, les deux organisations terroristes Fatah et Hamas ont signé jeudi un accord de « réconciliation nationale ». Yahia Sinwar, chef du Hamas à Gaza et Madjd Fredj, chef des renseignements du Fatah – qui se haïssent – se sont assis à la même table et ce sont Azzam El-Ahmad pour le Fatah […]