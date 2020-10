Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman vont signer mercredi à Ariel un accord d’une portée historique : désormais, la coopération bilatérale israélo-américaine dans le domaine scientifique et technologique s’étendra également aux régions de Judée-Samarie, vallée du Jourdain et du plateau du Golan. Lire la suite sur lphinfo.com