Accord gazier Israël -Jordanie : une chance pour le Moyen Orient

Accord gazier Israël -Jordanie : une bonne opération pour le Moyen Orient

En septembre 2019, les conditions du contrat portant fourniture de gaz par Israël à la Jordanie ont été publiées dans les média occidentaux. Ce contrat a été conclu entre la Société Nationale d’Electricité Jordanienne, NEPCO (National Electric Power Compagny, propriété du gouvernement jordanien), et une société de courtage (enregistrée aux îles Caïman) de la société NBL Jordan Marketing Limited, (locataire du champ gazier), dont le siège est situé à Herzlia. NBL est elle-même filiale de la société américaine Noble Energy (39,66 %) et de trois sociétés israéliennes : Delek Drilling (22,6 %), Avner Oil Exploration (22,67 %), et Ratio Oil Exploration (15 %), les deux premières ayant fusionné depuis. Si la fourniture de gaz va permettre à la Jordanie de se développer, sur le plan économique, le contrat n’en reste pas moins une excellente opération pour le Moyen Orient.Lire la suite sur jforum.fr