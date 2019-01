Accord de libre-échange entre Israël et l’Ukraine

On en parlait depuis la fin du mois d’août, cela s’est fait lundi soir à Jérusalem lors de la rencontre entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président ukrainien Petro Porochenko. Les ministres de l’Economie Elie Cohen et Stepan Koubiv ont signé un accord de libre-échange commercial entre les deux pays. Cet accord donnera un nouveau coup de fouet dans les échanges commerciaux entre Israël et l’Ukraine qui sont déjà florissants.Lire la suite sur lphinfo.com