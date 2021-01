Un accord aérien a été signé entre Israël et le Maroc selon la presse locale, sans plus de détail sur l’ouverture prochaine de nouvelles liaisons par les compagnies aériennes des deux pays. L’annonce du 21 janvier 2021 rapportée par des quotidiens tels que le Times of Israël fait suite à l’accord le mois dernier sur la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Lire la suite sur jforum.fr