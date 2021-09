Absurdité historique: la république autonome juive du Birobidjan

C’est une République autonome juive, installée en 1934 par la volonté de Staline sur un territoire inhabité de l’extrémité orientale de la Russie. Une utopie qui a fait long feu.

Le Birobidjan appartient à ces absurdités historiques, ces paris insensés tombés dans les oubliettes de l’Histoire. Située au coeur de l’extrémité orientale russe, au-delà de la Sibérie, à plus de 8 000 kilomètres de Moscou, la Région autonome juive a été instaurée en 1934 par Staline. À l’époque, ce territoire de la surface de la Belgique est peu peuplé. Il réunit quelques dizaines de milliers d’immigrés, en majorité russes, cosaques, coréens et ukrainiens, arrivés au XIXe siècle.

La Région autonome juive RAJ ou Birobidjan, du nom de sa capitale, est destinée à réunir la population juive de l’Union soviétique. Staline, comme Lénine, pense qu’à terme le socialisme mettra fin à tous les nationalismes et à toutes les religions. Mais en attendant, la communauté juive, reconnue par le pouvoir en tant que peuple en 1923, existe bel et bien.

En créant, le 7 mai 1934, la région (oblast) autonome juive du Birobidjan, les autorités soviétiques étaient apparemment respectueuses du droit des nationalités à s’établir sur un territoire qui leur soit propre. Mais la région choisie faisait plutôt de cette concession une mesure d’exil.

Le Yiddish langue officielle du Birobidjan

A la descente du Transsibérien, le nom de la gare est bien écrit en russe et en yiddish. Un chandelier à sept branches est planté très haut sur la place centrale, l’avenue principale de la ville s’appelle encore «Sholem-Aleichem», du nom du grand écrivain yiddish, la langue est enseignée dans les écoles et quelques pages du journal local sont en yiddish. Il reste quelques milliers de juifs dans ce Birobidjan où vivent maintenant environ 200 000 Russes. Joseph Staline voulait répartir les différentes «nationalités» sur des territoires ethniques. Il avait décidé de délocaliser le peuple juif en Sibérie, dans une zone stratégique face à la Chine, leur promettant un avenir radieux et un Etat à eux. Le sionisme version soviétique.

«A leur arrivée, témoigne un descendant juif , ils ne trouvèrent rien de ce qui avait été promis dans les brochures. Pas de gare, pas de maisons, juste des tas de planches.» En 1938, ils ne sont que 18 000 à habiter dans cette contrée marécageuse et froide, alors que 2,8 millions de juifs vivent alors en URSS. Les derniers habitants vont émigrer massivement en Israël après la chute du communisme. C’est une histoire – triste comme d’autres histoires de l’ex-URSS – d’enthousiasme révolutionnaire, de mensonges, de déportations et, finalement, de disparition.

La Région autonome des Juifs mérite mal son nom

Voisine de la province chinoise de Heilongjiang, dont elle est séparée, sur 450 kilomètres, par le fleuve Amour, la Région autonome des Juifs n’a rien de la Terre promise tant son climat, celui de l’Extrême-Orient sibérien, est rude. D’accès relativement facile, grâce au Transsibérien qui le dessert entre les stations de Koundour et de Khabarovsk, le territoire du Birobidjan se prête à la culture du blé, du maïs, du sorgho, voire du riz et des légumes dans la plaine de l’Amour. Ses principales industries extractives sont les minerais de fer, de cuivre et d’antimoine. Il est clair aujourd’hui que la Région autonome des Juifs mérite mal son nom et ne se distingue guère, par le peuplement, des autres zones d’aménagement pionnier de l’Extrême-Orient russe