Le chef de l’Autorité Palestinienne vient une nouvelle fois de tourner en ridicule ceux qui en Israël et ailleurs le qualifient de « modéré », de « partenaire pour la paix » et qui continuent malgré les évidences à affirmer que le conflit entre Israël et les Arabes « palestiniens » se résume aux territoires libérés durant la guerre des Six jours. Lire la suite sur lphinfo.com