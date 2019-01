Abou Mazen adresse ses condoléances à la famille d’Amos Oz

Le chef de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen a adressé un message de condoléances à la famille de l’écrivain Amos Oz: “J’ai appris avec une grande tristesse l’annonce de la mort de l’écrivain et du grand penseur Amos Oz. Sa vie a été emplie de contribution culturelle et idéologique, notamment en prenant la défense des droits et de la justice et en appelant à la paix et à une vie digne. Je vous adresse mes voeux de consolation ainsi qu’à tous ceux qui pleurent sa mort. Je prie le Tout-Puissant pour qu’il repose en paix et pour que vous retrouviez le réconfort. Veuillez recevoir tous nos sentiments d’affection, de consolation et de fraternité”. Signé: “Abou Mazen – président de la Palestine et du comité exécutif de l’OLP”!!!Lire la suite sur lphinfo.com