Abject ! BDS crée une « zone libre d’apartheid israélien »

1940-2018 ! Attention, une zone libre peut en cacher une autre ! Quand BDS France 34 créé sa zone libre d’apartheid pour dénoncer toute discrimination !

« Zone libre » : Une expression qui rappelle quelque chose à bien peu de français réputés pour avoir la mémoire courte ! Mais pour ceux-là… Oui bien sûr,

1940 : « Le 2 juillet 1940, le gouvernement français s’installe à Vichy qui devient en quelque sorte la « capitale » de la zone libre, familièrement appelée « zone nono » (pour non occupée).

Quelques jours plus tard, le 10 juillet 1940, le Parlement vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui promulgue « l’Etat français » et s’engage peu après dans une politique de collaboration avec l’occupant nazi… A commencer par les lois antijuives décrétées dès le 1er octobre 40 !

Selon un tracé abstrait et arbitraire, la ligne de démarcation morcelle départements, communes, champs et bois. Sur le terrain, ce tracé subira diverses modifications, au gré de la fantaisie ou des exigences de l’occupant allemand. »

La nouvelle zone libre version 2018

2018 : Ce ne sont plus des occupants allemands dont il est question mais d’une association Charleroi- Palestine qui appelle (je cite !), tel « un exemple français des commerçants de Montpellier à refuser un spectacle soutenu par l’État d’Israël, les invitant à créer une zone c’est à dire un périmètre situé géographiquement, au sein duquel, grâce à la mobilisation des habitants-tes, des commerçants-tes, des associations et de diverses institutions d’économie sociale, culturelles, sportives et autres, chacun veille dans son domaine et collectivement, à refuser de s’impliquer dans tout commerce ou échange avec l’État d’Israël en raison du système d’apartheid que celui-ci impose aux Palestiniens !

Cette zone libre d’apartheid qui vise en premier lieu l’apartheid israélien, se construit sur la base des exigences de liberté, de justice, et d’égalité pour les Palestiniens, conformément au droit international et aux droits humains ». Et les commerçants de signer la pétition contre le spectacle soutenu par l’État israélien et afficher comme un seul homme, sur leur vitrine l’appel au rassemblement les 20 et 21 mars 2018.

Aucun israélien toléré !

Construire une zone libre d’apartheid israélien…. Nouvelle étape de la Campagne BDS France Montpellier dans la construction de la ZLAI Paillade (Zone Libre d’Apartheid Israélien).

Après plusieurs interventions dans le quartier et au grand marché du samedi, il leur est proposé de signer la pétition demandant au directeur du théâtre Jean Vilar l’annulation du spectacle soutenu par Israël et demander accord pour apposer sur la vitrine de leur magasin une affichette appelant au rassemblement des 20 et 21 mars, soirées annoncées pour le spectacle.

Sur les douze commerçants-tes rencontrés-ées une seule n’a pas signé, allant même jusqu’à refuser de discuter ! C’est dire combien les commerçants-tes de St Paul sont sensibles à la cause palestinienne et combien ils-elles ont compris le sens et l’importance du boycott de toute représentation ou forme de présence officielle de l’État israélien.

(Les clients-tes et les habitués-ées qui fréquentent le centre commercial ont eux-elles aussi signé massivement la pétition qui a recueilli une centaine de signatures.) Bien sûr, comme le précise la pétition : « Ce n’est pas le contenu de cette pièce qui fait problème, ni le fait que l’artiste soit israélien, et encore moins qu’il soit juif ! (…),

Non ? Deux fois plutôt qu’une, le problème vient de qui ajoute à un antisémitisme libéré de tous tabous, un antisionisme décidément très en vogue.

Sujet récurrent s’il en était..