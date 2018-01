ABBAS persiste et signe (et MACRON ferme les yeux) : “Il est hors de question de cesser de payer les familles des martyrs”

Le chef de l’entité terroriste “Autorité palestinienne” (AP), Mahmoud Abbas, a réitéré dimanche son soutien aux primes versées aux familles d’auteurs d’attaques terroristes abattus par l’armée israélienne ou aux terroristes détenus en Israël.

“Nous refusons catégoriquement de cesser de payer les familles de martyrs et les prisonniers détenus en Israël. Nous ne permettrons pas de toucher les salaires des familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, ils sont nos enfants et nous continuerons à leur venir en aide financièrement”, a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil central de l’OLP (CCOLP) destinée à examiner la riposte à la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d’Israël, le 6 décembre. Lire la suite sur lemondejuif.info