Abbas menace de retour à une ligne “dure” avec le Hamas©

La réunion du cabinet de sécurité israélien, dimanche 5 août, a décidé de ne pas réviser sa politique antiterroriste envers Gaza, en réponse au plan de trêve de l’ONU et de l’Egypte. Voici le communiqué publié par le cabinet : “L’armée israélienne est prête à tout scénario” – signifie qu’un effort sera fait, dès à présent, pour éviter de provoquer une conflagration majeure sous forme d’escalade, par une réaction accrue à l’offensive du Hamas par lancers de ballons incendiaires. Les ministres ont agi sur les conseils du chef de l’armée israélienne, le lieutenant général Gady Eisenkot, qui a proposé de poursuivre la politique de retenue, à la lumière des informations venant de Gaza City, selon lesquelles la plupart des dirigeants du Hamas seraient enclins à un cessez-le-feu en échange de l’ouverture des frontières vers Israël et l’Égypte, et pour cette raison, laisseraient la campagne de propagation des incendies criminels se tarir d’elle-même. Lire la suite sur jforum.fr