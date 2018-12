A…Tel-Aviv, en vélo, on dépasse les autos

« Catégorie pistes cyclables » Tel-Aviv championne d’Israël ! Qui peut rivaliser avec cette ville quant à la diversité et la beauté des paysages qui la bordent mais aussi avec la longueur cumulée de toutes ses pistes cyclables ? Et ce n’est qu’un début !

Lancé en 2011, un premier programme de location de vélos « Tel-O-Fun » répond déjà aux besoins des telaviviens qui se rendent agréablement à leur travail en évitant les embouteillages, (à ce jour, sept minutes suffisent pour passer de la verdure du parc Hayarkon à celle du square Rabin situé en centre-ville), mais aussi au délicieux plaisir de bien des touristes curieux de découvrir chacun à son rythme, (rapide, le nez au vent ou bien à la pépère)-, cette ville pleine de charme et sans collines difficiles à grimper .

Où pédaler ?

Chapeau et lunettes de soleil, ou beaucoup plus rarement « bob et k’way-coupe-vent-anti-pluie », Bien campé sur votre « Deux roues » : Tel-Aviv est à vous !

A vous, la partie centrale bordée d’arbres du Boulevard Rothschild,

A vous les bâtiments de style Bauhaus,

A vous la promenade rénovée du port de la ville,

A vous celle qui longe le front de mer Tel Aviv-Jaffa,

A vous l’envie de chanter ou déclamer une poésie quelle que soit l’heure à la vue du soleil qui s’envole ou plonge dans la méditerranée et qu’impalpable mais si douce souffle une légère brise.

Premier tronçon inauguré par monsieur le maire Ron Huldai, cette piste cyclable qui peu à peu s’achève, reliera Tel-Aviv à ’Holon, Bat Yam et Bnei Brak, comptant ainsi plus de 110 km cumulés !

Une belle balade sans difficultés pour détacher une bicyclette de sa borne : Il suffit de se munir d’une carte d’accès au coup par coup, quotidienne ou hebdomadaire contre paiement en ligne ou dans l’une des quelques 250 bornes de vente disponibles.

Manquait un bémol à cette mélodie ? Le voici !

Au vu du succès de cette nouvelle façon de se mouvoir une nouvelle réglementation a été mise en place.

La municipalité a été contrainte de renforcer la législation actuelle et pour rappel d’établir un nouveau tarif… avec des amendes de 100 à 1000 NIS selon la gravité des délits…. Ces règles visant à protéger les piétons de douloureuses blessures causées par divers véhicules, en particulier les vélos électriques d’autant plus dangereux que de plus en plus nombreux rapides et totalement silencieux !