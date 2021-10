A table… quand la conversation de notre amie vire sur Israël

C’était hier. Une amie venue de France discute avec ses hôtes israéliens au court d’un repas où personne ne peut accuser l’autre de mauvaises intentions.

L’amie venue spécialement pour les rencontrer n’est que pour trois jours seulement en Israël. Elle n’a pu se libérer plus longtemps. Tous les Israéliens de se débrouiller pour être là. Tous jusqu’au fils militaire de vouloir partager ce trop court moment.

Et de se retrouver avec bonheur, s’étreindre dans de grandes embrassades et tonitruants éclats de rire. Déboucher le champagne et lever les verres accompagnés des « Lé Haïm » du meilleur effet avant que de partager le pain comme on le ferait en France si ce n’est qu’il est devenu « Pita » et accompagne plus souvent qu’à son tour « houmous – tehina – petits concombres – minuscules tomates en grappe et cottage », ces incontournables israéliens !

« Israël devrait faire un effort »

La conversation finit par tourner comme on pouvait s’en douter aux « considérations politiciennes » des uns et des autres ! La française, encore une fois pleine de bonne volonté, de suggérer que tout de même « Israël devrait faire un effort, ranger ses armes et faire la paix avec ses voisins et en particulier avec ces pauvres palestiniens ! »

Un curieux silence de s’installer. Oh juste un instant avant que le soldat ne sente le besoin de se justifier, ne soit obligé de se défendre encore une fois de toutes velléités guerrières :

« Shalom, la Paix », plaide-t-il, « mais nous ne rêvons que de cela, d’être tous amis ! Encore faut-il que l’ennemi le veuille aussi et cesse de ne chercher que ton anéantissement ! »

Amie d’Israël, sache que, notre petit pays n’a pas d’autre choix que de continuer le combat s’il veut fêter l’année 2022 et les années à venir en ta compagnie. Juste « vivant et bien vivant » !