A quoi ressembleront Tel-Aviv et le reste de la planète en 2050

La nuit européenne des chercheurs se déroulera le mardi 19 septembre sur le campus de l’Université de Tel-Aviv, sous le signe de l’avenir urbain. A quoi ressembleront Tel-Aviv, et l’humanité en général, en 2050 ?

Des dizaines de mini-conférences, ateliers, animations et activités ouverts gratuitement au public à Tel-Aviv. Une occasion de rencontrer en direct des chercheurs de toutes les disciplines et de toucher du doigt la recherche en train de se faire.

Qu’est-ce que la nuit des chercheurs?

Un soir par an, dans quelque 300 villes d’Europe, et chez nous en Israël, les universités ouvrent les portes de la science au grand public.

La Nuit des chercheurs est une initiative de l’Union européenne. Elle vise à permettre à tous ceux qui s’intéressent aux domaines enseignés et étudiés dans les universités et les instituts de recherche à s’immerger dans l’univers des chercheurs des différentes disciplines. Il s’agit de goûter à leurs expériences au cours de rencontres directes simples et sans barrières.

La nuit des chercheurs à l’Université de Tel Aviv

A l’UTA nous célébrons la nuit des chercheurs depuis déjà 12 années consécutives. Au cours des années précédentes plus de 10 000 visiteurs sont venus déambuler sur le campus au gré de leur curiosité. Ils ont participé à des ateliers, des démonstrations, des conférences et des activités expérientielles pour tous les âges.

Tel Aviv – l’avenir urbain

Cette année, le thème choisi par la Nuit européenne des chercheurs est « L’humanité en 2050 ». Bien que les scientifiques n’aient pas encore mis au point de machine à voyager dans le temps ni réussi à calculer ce qui se passera dans l’avenir, ils traitent des questions qui auront un impact décisif sur nos vies dans l’avenir.

Nous avons décidé de consacrer la nuit des chercheurs 2017 à notre ville, Tel Aviv. Tel Aviv a subi de nombreux changements au cours de la dernière décennie. Elle est maintenant considérée comme un centre de haute technologie, de commerce, de culture et de loisirs. La ville blanche constitue un modèle pour d’autres villes à travers le monde. En partie grâce à une planification urbaine avancée, des services technologiques et une sensibilisation environnementale et écologique.

A l’Université de Tel Aviv nous célébrerons la nuit des chercheurs 2017 sous le signe de l’avenir urbain. Nous essayerons de répondre aux questions : Comment se déroulera la vie à Tel Aviv dans l’avenir? Le paysage du futur sera-t-il différent de celui que nous connaissons? A quoi ressemblera notre ville, et l’humanité en général, en 2050?

Les visiteurs pourront se promener sur le campus à travers d’espaces scénographiés par les infrastructures de la ville. Ils participeront à une variété d’expériences, d’expérimentation, de démonstrations et de visites guidées.

La nuit des chercheurs à l’Université de Tel Aviv.. Une expérience diversifiée et mémorable, qui attire vers elle un public de plus en plus important d’année en année!

Souce: Site des Amis français de l’Université de Tel-Aviv