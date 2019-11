À quinze jours d’une nouvelle dissolution de la Knesset, le Likoud s’inquiète…

Deux semaines à peine avant la dissolution de la 22 ème Knesset, l’inquiétude au sein des organisations politiques israéliennes devient de plus en plus palpable. Hier, le président de l’Assemblée législative, Yuli Edelstein, membre du Likoud, a tenté une intervention qu’il a qualifié de « tentative ultime » en appelant les deux principaux partis à débattre d’urgence de la nécessité de mettre fin à l’impasse politique pour empêcher « une catastrophe financière et sociale ». Aujourd’hui, Nathan Engelsman, président d’une section du Likoud, a envoyé une lettre aux membres du parti, pour tenter de former un gouvernement, mais sans le Premier ministre Binjamin Netanyahou…….Lire la suite sur tel-avivre.com