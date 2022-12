A Moissac, personne n’a dénoncé les juifs: 500 vies sauvées.

Une histoire parvient à ceux qui foulent l’Esplanade des Justes parmi les nations à Moissac. Une histoire soufflée par le vent, confirmée par les livres et les paroles des vivants. Celle de 500 enfants et jeunes adultes juifs sauvés pendant la guerre.

« Personne ne nous a dénoncés. C’était un silence actif. Aussi, pas un enfant n’a été pris », assure Jean-Claude Simon. À Moissac, personne ne pouvait ignorer qu’au 18 quai du Port, vivaient des enfants juifs. « Quand on allait aux douches municipales, on traversait la rue en hurlant des chansons juives ! »

Les premiers réfugiés arrivent en zone libre en 1939. Shatta et Bouli Simon, les parents de Jean-Claude, ouvrent en décembre la Maison de Moissac des Éclaireurs israélites de France. Ils y accueillent des mineurs, souvent orphelins, venus de toute l’Europe. Ces derniers apprennent le français avant d’intégrer l’école du village.

Bouli et Shatta Simon sur la terrasse du moulin de Moissac

Les plus grands se forment même à un métier. Une photo en noir et blanc les montre déjeunant au soleil. Une autre a été prise lors d’un mariage, toujours devant la maison, repère immuable.

Catherine Lewertowski, une ancienne pensionnaire, cite dans son livre “Les Enfants de Moissac 1939-1945” (Flammarion 2009, préfacé par Boris Cyrulnik) Henri, alias Jouf de son totem scout : « Je ne sais pas comment ils ont su créer une ambiance si familiale malgré l’absence de nos parents ? La Maison était toujours joyeuse.

Même si la période était terrible… Et cela nous a forgés pour la vie. »

Quand les rafles s’intensifient, les scouts sont envoyés camper au loin, ce qui leur sauve la vie. Des liens ont été tissés avec les autorités – jusqu’au préfet et à l’évêque de Montauban – qui procurent papiers et cartes d’alimentation. Ainsi, « il n’y a pas un papier que la mairie de Moissac et la préfecture de Montauban ne nous aient donné », assure Shatta Simon.

L’historien François Boulet (“Moissac 1939- 1945. Résistants, Justes et Juifs”, éditions Ampelos 2016), évoque une lettre dans laquelle Bouli demande aux commissaires de la métropole si des familles peuvent recueillir « les gosses qui [leur] sont confiés ». Ces « gosses » seront cachés chez des particuliers, dans des internats, dans des monastères… C’est le grand “planquing”.

Avant le départ, Bouli a cette phrase, comme une prière, une bouffée d’espoir fou : « Rendez-vous tous ici le premier Shabbat après la Libération. » Catherine Lewertowski écrit : « Ce vendredi soir de septembre 1944 à Moissac, par autobus, par le train, en auto-stop, nous arrivions de tous les coins de la France où nous avions été cachés. »

Ils seront près de 300 à revivre avec les époux Simon. La Maison s’avère trop petite, aussi ils investissent le Moulin de Moissac jusqu’en 1951. Depuis, l’histoire s’était tue, endormie.

« Le livre de Catherine m’a réveillé », dit Jean-Claude Simon, devenu président de l’association Moissac, ville de Justes oubliée. « Nous avons recherché ceux qui nous ont cachés. »

Dix Moissagais sont reconnus Justes parmi les nations, dont l’ancien secrétaire de mairie.

