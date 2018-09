À l’ONU, Netanyahu met la honte au Hezbollah : “Israël sait ce que vous faites. Israël sait où vous le faites”

L’armée israélienne a diffusé jeudi soir des images de trois sites près de l’aéroport de Beyrouth qui serviraient au groupe terroriste chiite libanais Hezbollah à transformer des projectiles en missiles guidés.

Following the Prime Minister’s Exposure in the UN: the Iranian and Hezbollah Missile Accurate Project (MAP) pic.twitter.com/aOH8zreCn3

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 27 septembre 2018