A la caisse, il sort sa carte de crédit et paye pour tous les soldats

Dimanche dernier, des combattants de Tsahal ont eu la bonne surprise de croiser la route de cet homme (photo du haut). Ils n’en sont toujours pas revenus. Voici leur récit.

Une surprise nous attendait à la caisse. Nous étions un peu amers de passer la fête de Roch Hachana loin de nos familles. Dimanche matin, nous recevons notre ordre de mission. Nous devons sécuriser la ville d’Ariel en Samarie. Les hommes s’installent dans la petite base attenante et décident d’améliorer leur quotidien afin de passer des repas de fêtes dignes de ce nom.

Nous décidons de faire une collecte parmi la dizaine de soldats de notre groupe. Avec la somme récoltée, quatre d’entre nous se rendent au supermarché local. En vue des deux jours de fêtes, nous remplissons deux caddies à ras bord. Il faut dire que nous avions une coquette somme à notre disposition et par conscéquent, nous ne nous sommes privés de rien.

A la caisse…

A la caisse, nous nous apprêtons à régler la note lorsqu’un inconnu s’approche de l’employée et lui tend sa carte. Au début, nous ne comprenons pas. Nous pensions qu’il s’agissait d’un resquilleur qui voulait doubler la longue file. C’est la caissière qui nous a prévenu, toute émue : « cet homme veut régler votre note et vous souhaite Chana Tova » (bonne année). Nous l’avons fait répéter 3 fois pour nous assurer de bien comprendre. La facture était très élevée, mais notre bienfaiteur n’a rien voulu savoir.

D’autorité, il a introduit sa carte dans l’appareil et a simplement lâché: « on vous doit bien ça. Ce soir, nous serons chez nous au chaud en famille et pas vous ». Et c’est tout ! il a aussitôt tourné les talons et a disparu au pas de course. Il ne voulait ni remerciements, ni même nous révéler son nom. Heureusement, l’un d’entre nous a eu la présence d’esprit de le prendre en photo au moment où il s’adressait à la caissière.

De retour à la base et à la surprise générale, nous avons restitué l’argent à chacun des soldats. Nous avons mangé autour du seder de Roch Hachana puis trinqué à la santé de cet homme humble et généreux. Le symbole vivant du bel Israël.

Vous aussi, envoyez vos belles histoires à Coolamnews@gmail.com