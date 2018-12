A Jérusalem des «gilets jaunes» réunis sur la place de Paris.

Les «gilets jaunes» ont désormais leur version israélienne. Le mouvement, qui a fait ce vendredi ses premiers pas à Tel Aviv et à Jérusalem, proteste contre une vague d’augmentation des prix de certains services publics et de produits alimentaires. À Jérusalem, plusieurs dizaines de «gilets jaunes» se sont réunis sur la place de Paris, un choix dicté par la volonté de rendre hommage aux pionniers français.

«Nous avons beaucoup à apprendre des Français. Ils montrent le chemin. Les jeunes comme les retraités souffrent de la hausse du coût de la vie» expliquait un contestataire. Le square situé au milieu d’un rond-point, non loin du domicile du premier ministre Benyamin Netanyahou, était cependant loin d’être envahi par la foule. Les manifestants se sont de plus d’emblée divisés. Les apolitiques reprochant aux militants du parti travailliste de chercher à récupérer un mouvement parti des réseaux sociaux. Photographié en tenue de sécurité fluo, Yaïr Lapid, le chef du parti centriste Yesh Atid et principale figure de l’opposition, avait essuyé, lui aussi, de vives critiques.Lire la suite sur israelvalley.com