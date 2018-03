A contre-courant des pays industrialisés, Israël a battu tous les records de natalité en 2016

Le taux de natalité israélien qui continue d’augmenter chaque année, est devenu le plus élevé de tous les pays membres de l’OCDE. L’Office Central Israélien des statistiques a publié ses chiffres démographiques: 181 405 enfants sont nés en 2016, un nombre qui traduit un taux de fécondité de 3,11 enfants par femme israélienne (juives et non juives) et qui place Israël en tête des tous les pays membres de l’OCDE. Et, fait encore plus inhabituel, sur les 181 405 enfants, 73,9% sont nés de femmes juives, contre seulement 23,2% de femmes arabes. Lire la suite sur tel-avivre.com