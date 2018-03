A Beersheva, Ikea espère vendre plus de trois millions d’articles en 2018.

En Israël, une quatrième succursale d’IKEA a ouvert ses portes au public le 26 février à Beersheva. Avec un investissement de 100 millions de shekels, l’enseigne suédoise s’attend à la venue de 800 000 visiteurs et à plus de trois millions d’articles vendus en 2018. Comme les autres branches de la chaîne, en plus de ses 39 salles d’exposition et des entrepôts, le nouveau magasin de 22 000 mètres carrés comprendra deux restaurants (un lait et un viande), un département alimentation (spécialités suédoises) et un espace jeux pour les enfants. Lire la suite sur israelvalley.com