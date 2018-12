Le célèbre réalisateur américain s’est marié mercredi 28 novembre, dans la plus stricte intimité, avec Daniella Pick, une jeune mannequin et chanteuse israélienne âgée de 35 ans, a rapporté le magazine People.

C'est à Los Angeles le mercredi 28 novembre 2018 que Quentin Tarantino et Daniella Pick ont officialisé leur union après avoir passé environ un an ensemble et après s'être fiancee en septembre 2017 à New York en presence de Bruce Willis , Samuel L. Jackson et Uma Thurman. Daniella est la fille du chanteur et compositeur israélien Tzvika Pick qui n'a pas pu assister au mariage pour des raisons médicales.