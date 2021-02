Jérusalem se prépare au retour des touristes post corona

Ce 21 Février, Jérusalem se tourne vers la lumière dans un projet passionnant et à couper le souffle dans lequel des dizaines de sites emblématiques seront illuminés et transformés en œuvre d’art, offrant de nouvelles perspectives jamais vu avant et une expérience interactive à des gens du monde entier.

Jérusalem se prépare à accueillir à nouveau les touristes de manière saine et sûre. Comme première étape post-Covid pour le domaine du tourisme à Jérusalem, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine, la municipalité de Jérusalem, l’Autorité de développement de Jérusalem, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme planifient un grand événement, axé sur la santé et sécurité. «Jerusalem – Follow the Lights» est un projet à couper le souffle et passionnant qui restaure la lumière en ces temps difficiles de COVID, après des mois à la maison, d’isolement et de verrouillage.

En attendant que les touristes du monde entier puissent à nouveau venir dans la ville, ils sont invités à profiter du projet unique comme s’ils y étaient. A partir du 21 Février, ils auront la possibilité de profiter de la lumière, l’art, la résilience, l’espoir et l’excitation, et sentir l’atmosphère d’une des villes les plus spéciales dans le monde, dans le confort de leur foyer. Ils auront la possibilité d’accéder au site «Suivez les lumières» en ligne, d’envoyer des salutations à leurs proches qui seront affichées sur le pont de Cordes qui deviendra le plus grand écran LED de Jérusalem, et auront la chance de créer des animations passionnantes et personnalisées de leur famille traversant la ville sainte.

Des dizaines de monuments illuminés

Des dizaines de monuments emblématiques seront illuminés et transformés en œuvres d’art, révélant des joyaux cachés et offrant de nouvelles perspectives jamais vues auparavant, tous conçus par Gil Teichman, le plus grand entrepreneur de lumière et d’événements en Israël. Les directeurs artistiques du projet sont Meirav Eitan et Gaston Saár.

Illumination à l’entrée de Jérusalem

Avec des gens du monde entier qui apprécieront les sites illuminés depuis chez eux, les visiteurs qui seront dans la ville pourront profiter d’une visite à travers une Jérusalem illuminée de couleurs vives et colorées dans le confort de leur voiture, tout en respectant toutes les réglementations de santé publique. Ils auraient également la possibilité de profiter de la scène culinaire de la ville en commandant des plats dans des restaurants et de profiter de plats à emporter lors de leur visite de Jérusalem.

La liste des lieux est magnifique et comprend des sites de renommée mondiale tels que le musée d’Israël qui donnera un aperçu de sa collection et des dizaines d’œuvres d’art uniques et inestimables et d’artefacts historiques qui seront transformés grâce à la technologie numérique, créant ainsi un art numérique qui peut être apprécié d’une manière complètement nouvelle et passionnante. D’autres sites bien connus sont la Tour de David, le YMCA et bien d’autres, présentés sous un nouveau jour et un nouveau contexte.

Les flux en direct de l’émission du Musée d’ Israël et de la tour de David seront fournis sur les médias sociaux de l’Autorité de développement de Jérusalem le dimanche 21 Février. Suivez les liens ci-dessous.

www.followthelights.org.il

www.itraveljerusalem.com