L’Empire envahit la communication. De l’école à l’Eglise, en passant par la gendarmerie, tout le monde tente de tirer profit de la frénésie qu’engendre le retour de la saga mythique Star Wars. Alors Coolamnews vous propose de connaître 9 trucs juifs sur Star Wars.

1) Les racines juives de Dark Vador

Il y a des lettres hébraïques aléatoires sur l’armure de Darth Vador. Elles se situent sur son plastron… Indiquent-elles les racines juives de Dark Vador? Est-ce que cela signifie quelque chose? je dois dire que non. Surtout que certaines lettres ont la tête en bas. Il semblerait que les producteurs voulaient trouver un alphabet extraterrestre!

2) Les racines juives d’Harrison Ford

Harrison Ford est à moitié juif. Les grands-parents maternels de Ford, Harry Nidelman et Anna Lifschutz étaient des immigrants juifs de Minsk en Biélorussie. Dans une interview à la télévision en Août 2000, lorsqu’on interroge Harrison sur l’influence qu’a eu son ascendance irlandaise catholique et juive russe sur sa vie en tant que personne et en tant qu’artiste, Ford déclare avec humour: «En tant qu’homme, je me suis toujours senti irlandais, en tant qu’acteur, je me suis toujours senti juif. »

3) J.J Abrams est 100% juif.!

Je veux dire Jeffrey Jacob Abrams, le co-producteur de Star Wars avec Georges Lucas! Comment pouvait-il ne pas l’être avec un nom comme cela? En 2009, il a déclaré qu’il est «très fier de son héritage » et que, bien que sa famille soit interconfessionnelle (la femme Abrams étant catholique irlandaise), il adore fêter Hanoucca avec ses enfants!

4) La Princesse Leia est l’une d’entre nous?

Carrie Fisher a été éduquée en tant que protestante, mais son père était juif! elle ne répond donc pas aux critères halakhiques, et s’identifie même comme une «agnostique». Malgré tout cela, elle est toujours la princesse juive de nos rêves!

5) Devinez qui a publié les premières photos exclusives de Star Wars?

La photographe préférée de la saga Annie Leibowitz a publié pour Vanity Fair les premières photos de Star Wars VII avec les premiers regards sur Adam Driver, sur Lupita Nyongo et les personnages de Gwendolyn Christie. Jetez un oeil ici, elles sont absolument magnifiques!

6) Une caricature antisémite dans Star Wars?

Est-ce que Watto, la créature malheureuse de «Star Wars, Episode I» est une caricature antisémite? C’est devenu en fait une véritable théorie circulant sur le web. Je ne peux pas parler de sa validité, mais que pensez-vous, est-ce que les Juifs sont vraiment derrière une traite esclavagiste inter-galactique?

7) La parodie juive de Star Wars

« Spaceballs » est la plus grande parodie (juive) Star Wars de tous les temps! elle a été réalisée par Mel Brooks, et est devenue un classique des années dans la culture américaine et juive.

8) Une autre parodie juive en BD

Mais, au cas où vous voulez encore plus de merveilleuses parodies juives de « Star Wars », vous pouvez lire cette BD incroyable et hilarante d’Eli Valley.

9) L’Empire et les Nazis

Les uniformes des officiers de haut rang de l’Empire ressemblent fortement aux uniformes nazis. Est-ce que les Stormtroopers seraient des nazis de la Seconde Guerre mondiale? Alors, logiquement, l’Alliance Rebelle serait des partisans et résistants… Et si cela est vrai, Luke Skywalker ne serait-il pas vraiment un Juif qu’on a du cacher?.