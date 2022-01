7% de croissance pour 2021. Bond des exportations de 7,5%.

Les projections du ministère israélien des Finances se sont réalisées, si l’on en croit le rapport annuel publié lundi par Dunn & Bradstreet. Avec 7% de croissance pour 2021, Israël dépasse même la moyenne mondiale de 5,9% prévue pour cette année. Seules l’Inde et la Chine font mieux, avec respectivement 9,5 et 8%. Déjà, le mois dernier, le Bureau Central des Statistiques avait constaté une hausse de 2,4% du PNB israélien pour le troisième trimestre, avec une progression de la consommation des ménages de 0,7% et surtout un bond des exportations de 7,5%.Lire la suite sur israelvalley.com