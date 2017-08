7 bonnes raisons d’aller à Tel Aviv

Une population provenant des quatre coins du monde, une «faune» nocturne infatigable et de splendides vues sur la Méditerranée: Tel-Aviv, deuxième plus grande ville d’Israël, ne s’est pas fait une réputation de destination cool pour rien. Voici quelques-unes des nombreuses raisons d’y aller…..Détails……..

1. Les plages

Jerusalem Beach, Hilton Beach, Gordon Beach, Bograshov Beach… Plus d’une dizaine de plages vous attendent à Tel-Aviv, alors faites comme les citadins: n’hésitez pas à en profiter.

Vous aurez le choix entre vous baigner, relaxer au son de la Méditerranée, jouer au volley-ball, faire du people watching, vous initier au «matkot» (un jeu de raquettes de plage très populaire) ou profiter des bars et terrasses de bord de mer.

Vous pourrez même sortir votre planche de surf si les vagues sont au rendez-vous.

2. Le vieux Jaffa

Les origines de cette partie de Tel-Aviv remonteraient au 18e siècle av. J.-C. Pour un survol historique de ce lieu qui a vu passer les Égyptiens, les Romains, les croisades, les Ottomans et bien plus encore, on visite d’abord le Jaffa Tales Visitors Center.

Puis, on arpente tranquillement les petites rues historiques. À ne pas manquer: le musée Ilana Goor, galerie d’art complètement éclatée de l’artiste du même nom avec une belle terrasse sur le toit, et le vieux port de Jaffa, l’un des plus anciens du monde, qui permet une belle promenade au bord de l’eau.