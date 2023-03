Quand arrive le mois d’Adar, on redouble de joie. Le psychologue américain Dr. Sol Herzig a écrit un article poignant intitulé « 6 façons simples d’atteindre le malheur ». Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Voici les stratégies les plus expérimentées pour éviter la joie et s’adonner au malheur :

1- S’accrocher à ses droits. Sentez toujours que vous méritez plus, que la vie vous doit tout, que vous êtes né pour recevoir. Cherchez toujours l’injustice dans ce que les autres ont et que vous n’avez pas, et n’acceptez aucune concession ou compromis.

2- Tout est attaque personnelle contre vous. Partez toujours de l’hypothèse que tout est fait avec de mauvaises intentions. Essayez toujours de trouver une intention malveillante et sautez sur toutes les occasions pour y voir la preuve finale que vous ne comptez pour personne .

3- Concentrez-vous sur les problèmes. Situez tous vos problèmes et pensez-y en permanence , cultivez en vous l’attitude selon laquelle vous ne pouvez rien faire d’autre tant que tous les problèmes précédents ne seront pas résolus.

4- Gonflez chaque chose . Ne faites pas la part des choses, essayez de cultiver une pensée négative par rapport à chaque grain de sable et intensifiez-le, sans aucune capacité de regrets ou de pardon.

5- Attendez-vous à des catastrophes. Il est important de se rappeler que des choses terribles et affreuses peuvent se produire à tout moment, et laissez libre cours à votre imagination – maladies, catastrophes naturelles , attentats terroristes, ne laissez rien vous surprendre. Soyez à l’affût.

6- Ne montrez aucune gratitude. considérez tout ce que vous avez reçu dans la vie comme acquis, sans remercier personne . Essayez de concentrer vos pensées sur ce qui vous manque, pas sur ce que vous avez .

Vous voulez être dans la joie? Restez aussi loin que possible de ces six voies. Bon et joyeux mois