6 000 participants de 45 pays sont attendus à la 21e conférence de Biomed Israel.

La 21e conférence Biomed Israel, la principale conférence internationale sur les sciences de la vie et les technologies de la santé en Israël, aura lieu du 16 au 18 mai 2023 à l’hôtel David InterContinental à Tel Aviv, en Israël. La conférence attire plus de 6 000 chefs d’entreprise, scientifiques, ingénieurs, médecins et investisseurs de plus de 45 pays. Comme les années précédentes, des centaines d’entreprises israéliennes spécialisées dans les sciences de la vie présenteront et exposeront leurs produits et technologies innovants.Lire la suite sur israelvalley.com