525 après l’inquisition l’Espagne veut promouvoir… le ladino *

Plus d’une fois, à l’école primaire, mes amis se sont moqués de moi parce que pour dire «mon grand-père», je disais « Papou * « . C’est ainsi que se dit Grand Père » en Ladino, le dialecte des Juifs sépharades.

J’ai pensé à mon Papou aujourd’hui, lorsque l’Académie royale espagnole, une organisation basée à Madrid dédiée à la préservation des langues espagnoles, a annoncé qu’elle créait un cursus universitaire judéo-espagnol en Israël, qui garantirait la continuation de la langue de mes ancêtres. « Nous espérons renforcer son utilisation », a déclaré cette noble instance. Que la nouvelle soit précisément tombée à Tisha B’Av, précisément 525 ans après l’expulsion des juifs d’Espagne, m’a semblé particulièrement pertinent.

Darío Villanueva, le directeur de l’Académie, a déclaré à The Guardian que le Ladino était «un phénomène historique et culturel extraordinairement important» qui méritait depuis longtemps son propre cursus dans un circuit académique. Jusqu’à présent, neuf spécialistes ont été embauchés pour diriger l’institution.

Ce nouveau cursus est le dernier en date des nombreux efforts que l’Espagne a faits pour résoudre ses injustices historiques vis-à-vis des juifs. En 2015, par exemple, l’Espagne a adopté une loi permettant aux descendants de Juifs exilés de réclamer la citoyenneté espagnole. C’est-à-dire, si elles peuvent prouver leur lignée, ce qui, bien sûr, est plus facile à dire qu’à faire. La décision d’honorer le Ladino, d’autre part, est beaucoup plus aisée à réaliser. De plus elle est susceptible d’avoir un impact plus important.