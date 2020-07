4ème explosion à Ahvaz ; le programme nucléaire menacé

Samedi matin, les médias israéliens ont rapporté une explosion dans une centrale électrique dans la ville d’Ahvaz, dans le sud-ouest de l’Iran. L’agence de presse officielle IRNA vient d’annoncer qu’une centrale électrique dans la ville d’Ahwaz, dans le sud-ouest de l’Iran, est en feu à cause d’une «explosion de transformateur» dans le quartier de Zirqan. L’étendue et la cause de l’incendie sont encore inconnues, rapporte IRNA. Il s’agit de laces dernières semaines. Des photos prétendant représenter la catastrophe circulent sur le net. Lire la suite sur jforum.fr