43 ans après Entebbe: émouvante rencontre en Israël

Il y a sept mois, presque jour pour jour, disparaissait un héros, Michel Bacos z.l., qui pilotait l’avion d’Air France détourné en 1976 sur l’aéroport d’Entebbe par des terroristes ‘palestiniens’ et allemands. Faisant preuve d’un courage inouï et au risque de sa vie, il avait refusé de quitter l’avion avec les otages non-juifs comme le commando le lui avait proposé et avait convaincu son équipage de rester avec les passagers juifs, qui avaient été mis à l’écart des autres.Lire la suite sur lphinfo.com