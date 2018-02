4 soldats israéliens bléssés, le Premier ministre polonais choque, inondations…

Résumé de l’actualité de ce chabbat.

4 Soldats israéliens blessés près de la bande de Gaza

Quatre soldats blessés dont deux grièvement après avoir été ciblés par un engin explosif lors d’une patrouille à la frontière avec Gaza. L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué qu’un de ses tanks avait pris pour cible un poste d’observation à l’intérieur de la bande de Gaza après l’activation d’un « engin explosif » ayant visé des soldats. D’après les médias israéliens, la riposte de l’armée ciblait une position du Djihad islamique.

La réponse douteuse du Premier ministre polonais

Depuis la conférence sur la sécurité à Munich, le journaliste israélien, Ronen Bergman a interrogé le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à propos de la loi controversée sur la Shoah promulguée le 6 février.

Le journaliste a évoqué son histoire familiale, notamment sa mère, rescapée de la Shoah et ses voisins polonais qui l’ont dénoncé à la gestapo. « En vertu de la nouvelle loi, si je raconte son histoire en Pologne, je serai un criminel, qu’essayez-vous de faire? Ajouter de l’huile sur le feu? », a-t-il demandé.

Le Premier ministre polonais a rétorqué « ceux qui soutiennent qu’il y a eu des collaborateurs polonais ne seront pas punis en vertu de la nouvelle loi, puisqu’il y a effectivement eu des collaborateurs polonais, « tout comme il y a eu des collaborateurs juifs ou russes », soulignant le fait que « le peuple polonais avait prêté assistance) à ses frères et sœurs juifs durant la Shoah. »

La réponse de Mateusz Morawiecki a jeté un grand froid parmi l’assistance…

Pluies et inondations

Un temps hivernal se poursuivra ce soir et demain en Israël. Meteo-Tech a signalé que des pluies occasionnelles tomberaient sur le nord d’Israël et le Néguev accompagnées d’orages. Il y aura des vents forts et des inondations dans les cours d’eau de l’est et du sud du pays.

Les pluies tombées vendredi soir et pendant le sabbat ont provoqué des inondations De nombreuses routes étaient impraticables dans le sud. Des touristes entourés par les eaux près du ruisseau Tze’elim ont été secourus durant la journée. Un léger réchauffement est prévu à partir de mardi.